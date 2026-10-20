Высадку деревьев в питомнике в Можайском округе перенесли на 23 октября

Высадку деревьев нового питомника в Можайском городском округе перенесли с 6 ноября на 23 октября. Об этом сообщили во Всероссийском обществе охраны природы (ВООП).

В ВООП объяснили перенос капризами погоды: именно в ближайшую пятницу сложатся оптимальные условия для посадки, поскольку в дальнейшем синоптики прогнозируют похолодание. Питомник создается по инициативе ВООП.

По данным общества, питомник станет самым большим в Европе. Помимо агротехнических функций и лесовосстановления, он призван стать точкой притяжения экологических активистов, волонтеров и всех неравнодушных людей, а также, по оценке защитников природы, будет играть большую роль в воспитании подрастающего поколения.

Участникам предлагают взглянуть на высадку через призму традиционных жизненных ценностей: «Посади дерево, построй дом и вырасти сына». Организаторы приглашают жителей ближайших городских округов, волонтеров, школьников и студентов, экологических активистов. ВООП обеспечит всех посадочным материалом и инструментами.

Сбор участников запланирован на 11.00 по адресу: Можайский городской округ, деревня Клементьево, улица Полевая. Координаты: 55.628209, 36.024456.