Более 40 единиц техники подготовили к зиме в Одинцовском округе

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Подготовка коммунальной техники к зиме продолжается в Одинцовском округе. На уборку снега и борьбу с гололедом выйдут 46 машин учреждения «Городское хозяйство Рублево-Успенское».

Всего в автопарке предприятия насчитывается 80 единиц техники. Оно обслуживает более 50 населенных пунктов от МКАД до Звенигорода. Общая площадь территории превышает 1,4 миллиона квадратных метров.

Зимой на улицах будут работать 14 тракторов, 12 мини-погрузчиков, три экскаватора-погрузчика, три самосвала, комбинированная дорожная машина. Для уборки труднодоступных участков предусмотрены 18 ручных снегоуборщиков, 12 механизированных щеток и три мини-трактора.

В учреждении трудятся более 290 человек. Производственные базы расположены в Горках-2, Соснах, Назарьеве, Барвихе и Захарове. Сотрудники уже обеспечены зимней спецодеждой, запас противогололедных материалов практически сформирован.