Спартакиада среди дворовых команд прошла в Лобне

Мини-состязание провели 10 октября на спортивной площадке школы «Академия спорта». Участие приняли 28 ребят из разных микрорайонов города.

Юные спортсмены объединились в три команды: «Дружба», «Спартак» и «Мирная». В программе Спартакиады было несколько видов дворовых активностей, включая волейбол, баскетбол и футбол. Силы соперников оказались настолько равны, что судьбу золотых медалей решила серия пенальти.

По итогам упорной борьбы первое место заняла команда «Дружба», второе — «Спартак», третье — «Мирная». Каждый участник получил медаль и сладкие призы.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Дворовый спорт», который реализует спортивная школа «Академия спорта» в Лобне. Тренировки на открытых площадках города проходят регулярно.

По словам организаторов, подобные мероприятия становятся для юных жителей возможностью проявить себя в командных видах спорта.