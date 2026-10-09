Встреча администрации с коллективом гофрокомбината прошла в Павловском Посаде

Очередная встреча в формате выездной администрации состоялась на площадке Павлово-Посадского гофрокомбината. На вопросы сотрудников предприятия отвечали временно исполняющий обязанности главы муниципалитета Михаил Криворучко и советник вице-губернатора Подмосковья Николай Ханин.

Темами обсуждения стали жилищно-коммунальное хозяйство, ремонт участков дорог, работа по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий, торговля. Отдельно поговорили про безопасность: освещение, камеры, маршруты патрулирования.

Все обращения, которые поступили от работников предприятия, были зафиксированы. Ни одно не останется без ответа.

«Спасибо всем, кто пришел и не побоялся сказать о том, что действительно волнует. Именно такие разговоры помогают видеть картину целиком и принимать правильные решения», — отметил Михаил Криворучко.

Жители Павлово-Посадского округа могут обратиться со своими проблемами на горячую линию главы муниципалитета по телефону: 2-99-03. Записаться на личный прием и «выездную администрацию» можно по телефону: 2-99-05.