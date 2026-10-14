Биеннале наивного искусства откроют в Балашихе 24 октября

24 октября в Балашихинском историко-художественном музее откроется пятая Балашихинская музейная биеннале наивного искусства «Течет река». Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

Биеннале состоится в рамках долгосрочной программы «Мир наивного искусства» и приурочена к 30-летию деятельности музея в сфере сохранения, изучения и популяризации наивного искусства. Главным символом проекта в этом году стал образ реки, олицетворяющей течение времени, судьбу отдельного человека и путь всей страны.

На выставке представят живописные полотна, графические работы, концептуальные инсталляции, мультимедийные проекты и объекты декоративно-прикладного искусства.

Посетить биеннале можно до 10 января. Возрастное ограничение — 0+.

Подробная информация размещена на сайте Балашихинского историко-художественного музея.