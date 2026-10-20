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    В Ленинском округе начали устраивать переходно-скоростные полосы на новой дороге

    Фото: МТДИ

    В Ленинском городском округе приступили к устройству переходно-скоростных полос на строящейся автомобильной дороге МКАД — аэропорт Домодедово — Коробово. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    Сейчас специалисты выполняют устройство песчаного подстилающего слоя, параллельно продолжается строительство путепровода: идут гидроизоляция фундаментов опор и подготовка арматурных выпусков. Также ведутся земляные работы и устройство водоотводных канав. На объекте задействованы 89 рабочих, 10 инженерно-технических специалистов и 20 единиц техники, рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

    Переустройство сетей связи полностью завершено, продолжается подготовка территории строительства. На путепроводе ведутся работы по устройству фундаментов опор.

    Проектом предусмотрены дорога протяженностью 2,2 километра, путепровод длиной 147 метров, подпорные стены общей протяженностью 365 метров, а также сети наружного освещения, дождевая канализация и локальные очистные сооружения.

    Строительство новой дороги, как отмечают в Минтрансе, позволит улучшить транспортную доступность жилого комплекса «Горки Парк» и деревни Коробово, обеспечит дополнительный выезд на автомобильную дорогу МКАД — аэропорт Домодедово и снизит нагрузку на существующую улично-дорожную сеть.

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