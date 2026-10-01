В Ленинском округе реконструируют Каширское шоссе

В Ленинском городском округе продолжается реконструкция Каширского шоссе на участке от 0 до 4,4 км. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Общая строительная готовность объекта составляет 48%, готовность разворотной эстакады перед Володарским шоссе — 50%. Сейчас специалисты ведут работы на пролетном строении: выполняют пескоструйную обработку металлоконструкций, сборку и устройство болтовых соединений. Параллельно продолжается монтаж блоков. На площадке задействован 71 рабочий и 4 единицы техники.

«Готовность разворотной эстакады перед Володарским шоссе достигла 50%. Сейчас специалисты ведут работы на пролетном строении — выполняют пескоструйную обработку металлоконструкций, сборку и устройство болтовых соединений. Параллельно продолжаются работы по монтажу блоков. На строительной площадке задействован 71 рабочий и четыре единицы техники», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Дорожники также продолжают строительство основного хода и съездов: ведется устройство и уплотнение земляного полотна. Продолжаются работы на подземном пешеходном переходе в районе деревни Апаринки, где специалисты армируют конструкции, выполняют гидроизоляцию и обратную засыпку.

Участок реконструкции протяженностью 4,3 километра по основному ходу проходит от транспортной развязки на пересечении Каширского шоссе с А-105 «Подъезд к аэропорту „Домодедово“» до поворота на Белокаменное шоссе в сторону города Видное. В ходе работ Каширское шоссе расширят до 6–8 полос движения, построят разноуровневые транспортные развязки с бессветофорным движением на пересечении с автодорогой А-105, Володарским и Белокаменным шоссе.

Ожидается, что реализация проекта поможет увеличить пропускную способность Каширского шоссе на 25–30%, что позволит ликвидировать дорожные заторы. Время проезда по автодороге в сторону Москвы и области составит не более 20 минут. Реконструкция разгрузит улично-дорожную сеть в прилегающих населенных пунктах и строящихся жилых микрорайонах, в частности в деревнях Петровское, Апаринки, Мисайлово, Орлово и селах Остров, Молоково, и в целом значительно улучшит транспортную доступность для более чем 300 тыс. жителей Ленинского городского округа.