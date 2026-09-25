Школьники из Наро-Фоминска стали участниками международного диктанта

Десятиклассникам пришлось искать ответы на самые разные вопросы: в чем разница между словами «ядерный» и «атомный», за что один из основателей атомной промышленности СССР Ефим Славский получил первый орден Ленина, как в таблице Менделеева появляются новые элементы и как специалисты определяют, где лучше строить ветроэлектростанции.

В диктанте было 20 вопросов, на каждый — четыре варианта ответа и всего одна минута на размышление. Участникам пригодились знания из школьной программы, кругозор, логика, а иногда и хорошая научная интуиция.

Ребята признались, что современная наука умеет удивлять. Проект охватывает энергетику, медицину, историю научных открытий и многое другое.