Медработники Подмосковья оформили свыше тысячи заявлений на аттестацию онлайн

Более 1,2 тысячи заявлений на аттестацию медицинских работников поступило на портал госуслуг Подмосковья с начала года. Подать документы на получение квалификационной категории специалисты могут онлайн, сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Сервис «Аттестация медицинских работников Московской области» размещен в разделе «Документы» — «Другое». Воспользоваться им могут специалисты с профильным образованием, работающие в системе здравоохранения Подмосковья.

Для подачи заявления необходимо войти на портал через ЕСИА, заполнить электронную форму и загрузить подтверждающие документы. После рассмотрения документов специалист проходит очный тест на проверку знаний и собеседование. По итогам аттестации можно получить вторую, первую или высшую квалификационную категорию. Подать документы на следующую, более высокую категорию разрешается через два года после предыдущей аттестации.

Для специалистов со средним медицинским или фармацевтическим образованием документы принимают с 1 по 15 число каждого месяца. Для работников с высшим медицинским, другим высшим профессиональным или фармацевтическим образованием установлен срок с 1 по 10 число.

Получение услуги не требует оплаты.