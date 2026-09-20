Кавалер ордена Мужества Ашурбеков из Подольска проголосовал через ДЭГ

Фото: пресс-центр Московской области по выборам депутатов ГД РФ и МОД "Выборы 2026"

Кавалер ордена Мужества Руслан Ашурбеков из Подольска проголосовал на выборах с помощью дистанционного электронного голосования. Об этом сообщил пресс-центр Московской области «Выборы 2026».

Ашурбеков назвал такой формат удобным, поскольку проголосовать можно с помощью электронного устройства из разных мест.

«Считаю выборы важным событием. Мы выбираем будущее страны», — сказал он.

По данным пресс-центра, Ашурбеков участвовал в СВО с первых дней, а в 2024 году был уволен со службы после тяжелого ранения.

Двадцатого сентября проходит заключительный день трехдневного голосования. Помимо депутатов Госдумы, в регионах выбирают глав субъектов, составы законодательных собраний и муниципальных органов. В Подмосковье также проходят выборы депутатов Мособлдумы.

По данным Избирательной комиссии Московской области, к 15:00 общая явка в регионе составила 45,81%. На участках показатель достиг 40,06%, среди участников ДЭГ — 88,64%.