Еще 6 котельных построят в Коломне в 2026 году

Обновление коммунальной инфраструктуры продолжается в Коломне и Озерах. В рамках государственной программы при поддержке губернатора региона Андрея Воробьева и правительства Московской области запланировано строительство шести новых котельных и реконструкция пяти действующих объектов.

На улице Юбилейной в микрорайоне Щурово уже реконструируют котельную, которая является единственным источником тепла и горячей воды для этой части микрорайона. Поэтому от стабильной работы объекта зависит не только жилой фонд, но и расположенные поблизости социальные учреждения.

Существующую котельную полностью обновляют, при этом останавливать ее работу на длительный срок нельзя. Поэтому рядом возводят новый котельный зал, куда устанавливают современное оборудование. Проект предусматривает три котла российского производства, которые будут работать в автоматическом режиме, новую дымовую трубу и увеличение мощности теплоисточника примерно на шесть мегаватт.

Реконструкция позволит повысить надежность теплоснабжения микрорайона и обеспечить его потребности с учетом дальнейшего развития территории. Сейчас подрядчик продолжает монтаж оборудования, а завершить основные работы планируют в рамках действующего контракта в 2027 году.