Освящение восстановленного Воскресенского храма прошло в Волоколамском округе

В деревне Ботово Волоколамского округа состоялось Великое освящение восстановленного Воскресенского храма XVIII века. Торжественную службу возглавил архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома.

26 сентября архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома совершил чин Великого освящения Воскресенского храма в деревне Ботово Волоколамского округа и возглавил Божественную литургию.

Торжественные мероприятия прошли в день Обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме — Воскресение словущее.

Старинный храм был построен еще в XVIII веке, однако в советские годы сильно пострадал. В начале 2000-х годов здание передали Русской Православной Церкви, после чего началось его восстановление.

Работы стали общим делом прихожан и жителей деревни. Значительный вклад в возрождение храма внесли супруги Валерий и Наталья Носовы, вложившие много сил и личных средств в восстановление святыни.

«Сегодня для Воскресенского храма начинается новая глава. После долгих лет восстановления он вновь стал сердцем духовной жизни деревни и местом, которое объединяет разные поколения», — отметила глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

После освящения храм вновь стал доступен для богослужений и прихожан.