Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в деревне Симбухово

Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили строители во время капитального ремонта моста через реку Исьму в деревне Симбухово Наро-Фоминского округа. Работы на объекте временно приостановили, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на Мосавтодор.

После обнаружения боеприпаса специалисты полностью остановили работы и организовали оцепление территории. К месту вызвали саперов, которые вывезли найденный снаряд. На время проведения работ по обезвреживанию обеспечили безопасность сотрудников и людей, находившихся рядом с объектом.

Мост через Исьму ремонтируют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Как отметил генеральный директор Мосавтодора Казбек Хадиков, работы на мостах требуют особого внимания к безопасности и слаженности действий всех специалистов.

«Особенно сложны работы на мостах и в водоохранных зонах: здесь на счету каждый расчет, каждая деталь, каждая секунда слаженной работы команды. Наш коллектив ежедневно преодолевает трудности, потому что понимает: за каждым отремонтированным участком — безопасность тысяч водителей и пешеходов», — сказал Казбек Хадиков.