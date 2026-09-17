Жительница Химок победила в международном турнире по тхэквондо в Сербии

Спортсменка из Химок Милана Бекулова стала чемпионкой международного турнира по тхэквондо, прошедшего в сербском городе Ниш. Более 1,5 тысячи участников из 35 страна сражались за награды.

В составе сборной России выступила представительница подмосковного Училища олимпийского резерва № 3 в Химках Милана Бекулова, одержавшая победу в женской весовой категории до 46 кг.

Всего спортсмены Московской области завоевали пять медалей — три золотые и две серебряные. Второе золото региону принесла София Молох из Королева до 62 кг, а серебро в категории до 57 кг — Ксения Здор, также из Королева.

Среди юношей 12–14 лет победителем турнира стал Сервер Абдураманов из Королева до 45 кг. Серебряную медаль в категории до 47 кг среди девушек завоевала Анастасия Царанова из Одинцово.

Победители и призеры юношеских соревнований прошли отбор на первенство Европы среди спортсменов до 14 лет, которое состоится в Румынии.

«В Химках мы создаем все условия для развития спорта: строим новые стадионы, открываем спортивные школы, расширяем возможности для молодых талантов. Такие победы подтверждают правильность этого курса. Гордимся нашей спортсменкой и будем дальше поддерживать тех, кто готовится покорять новые вершины», — отметил лидер Движения общественной поддержки Илья Матвейчук.

Турнир считается одним из самых авторитетных соревнований по тхэквондо на европейской арене и имеет квалификационный статус для отбора на континентальные первенства.