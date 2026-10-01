Жеребьевку нового сезона Школьной лиги провели в Серпухове

Мероприятие прошло 1 октября в корпусе гимназии № 1 школы № 18. Жеребьевка нового сезона Единой школьной лиги определила, в каких группах и с кем будут играть команды на первом этапе.

Юных спортсменов поприветствовали депутат окружного Совета Надежда Еремина и депутат, директор школы № 18 Мария Арсеньева. Амбассадор Лиги, преподаватель настольного тенниса спортивной школы «Русский медведь» Светлана Грабилова пожелала ребятам успехов.

Одним из важных нововведений стала «Семейная лига»: защищать честь школы наравне с ребятами будут их родители, братья и сестры старше 18 лет, а также бабушки и дедушки, добавляя баллы в турнирную таблицу. Лучшие команды по итогам муниципального этапа будут участвовать в региональных соревнованиях, а затем — в «Финале четырех».

Кроме того, с 2026 года в перечень соревнований добавили настольный теннис и киберспорт по многочисленным просьбам участников.

В прошлом сезоне команды округа показали высокий уровень подготовки. Абсолютным лидером в командном зачете стали спортсмены из гимназии в Протвине.

Жеребьевку проводили амбассадоры Лиги: депутат окружного Совета, чемпион мира по боксу Федор Чудинов и главный тренер сборной Московской области по ММА, президент Федерации ММА Максим Гузовский.

Команды распределились следующим образом. В группе А: Эффективная школа, школа № 12 «Центр образования», школа № 3, Дашковская школа и школа № 10.

В группе В: школа современного образования, Липицкая школа, образовательный комплекс «Пущино», Куриловская гимназия и образовательный комплекс имени Владимира Храброго.

В группе С: Туровская школа, лицей имени академика А. А. Логунова, гимназия Протвино и школа № 19 имени Романа Катасонова.

В группе D: Центр непрерывного образования, Пролетарская школа, Оболенская и школа № 18.

Единая школьная лига проводится по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Организаторы — Министерство спорта и Министерство образования региона при поддержке «Здорового Отечества».

Проект помогает приобщать подрастающее поколение к спорту, раскрывать потенциал школьников и знакомит их с именитыми спортсменами.