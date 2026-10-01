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    В Егорьевске пройдет лекция о старообрядце и эсперантисте Никифоре Зенине

    Фото: Фото: Егорьевский историко-художественный музей

    В Егорьевском историко-художественном музее 10 октября состоится новая встреча краеведческого лектория на тему «Старообрядец из Егорьевска. На языке мира». Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

    Встреча посвящена егорьевскому фотолетописцу, владельцу типографии, староверу и одному из самых деятельных пропагандистов эсперанто в Российской империи Никифору Дмитриевичу Зенину. Кандидат исторических наук, заведующий отделом истории Егорьевского музея Валерия Логинова расскажет, как идеалистическая мечта доктора Заменгофа о всеобщем братстве преломилась через призму объектива купца-старообрядца.

    На рубеже XIX–XX веков провинциальный Егорьевск стал точкой пересечения трех культурных феноменов: русского старообрядчества, искусства фотографии и международного языка эсперанто. Лектор объяснит, почему для своих почтовых карточек с видами родного города Зенин выбрал именно искусственный язык и как эти артефакты сегодня помогают реконструировать утраченный облик дореволюционного Егорьевска.

    Начало лекции в 17:00. Возрастное ограничение 12+.

    Адрес: Московская область, г. Егорьевск, ул. Советская, д. 58/11.

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