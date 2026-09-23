Почти 3 тысячи жителей Дубны сделали прививку против гриппа за 2 недели

В Дубне за две недели с начала прививочной кампании против гриппа защиту от вируса получили почти три тысячи жителей. Об организации процесса и важности иммунизации рассказала врач-эпидемиолог Дубненской больницы Елена Белякова.

Процедура доступна в детских и взрослых поликлиниках, образовательных учреждениях, а также на предприятиях города благодаря работе выездных бригад. Для формирования иммунитета применяются современные российские препараты: для детей используются «Флю-М», «Гриппол плюс» и «Ультрикс Квадри».

Безопасность пациентов обеспечивает обязательный предварительный осмотр врача-терапевта или педиатра, который допускает к процедуре только при отсутствии противопоказаний.

«Главная задача — не просто избежать болезни, а сформировать коллективный иммунитет. Даже если привитый человек столкнется с вирусом, болезнь протекает в легкой форме, без пневмонии или обострения болезней. Это реальная защита для тех, кто больше всего в группе риска — детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями», — сказала Елена Белякова.

Запись на процедуру доступна через чат-бот «Денис» в мессенджере «Макс», региональный портал госуслуг в разделе «Здоровье», по номеру телефона 122, приложение «Добродел Здоровье» или в регистратуре своей поликлиники.