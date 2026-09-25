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    На дорогах Подмосковья за неделю восстановили 14 светофоров

    Фото: Минтранс Подмосковья

    В Подмосковье за неделю восстановили работоспособность 14 дорожных и двух пешеходных светофоров. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    Специалисты Мосавтодора отремонтировали вызывные кнопки на двух пешеходных светофорах — на улице Ново-Никольской в Красногорске и на улице Лебеденко в поселке городского типа Тучково Рузского округа.

    Дорожные светофоры починили на Новом бульваре в Долгопрудном, проспекте Мира во Фрязине, на улице Кольцо в Дмитрове, на Западном обходе Сергиева Посада, на улице Большой Серпуховской в Подольске, на улице Советской в микрорайоне Железнодорожный и Носовихинском шоссе в микрорайоне Салтыковка в Балашихе, на улице Колхозной, Академика Белова и 89-м километре Каширского шоссе в Ступине, вблизи деревни Горки Киовские городского округа Лобня, на улице Центральной в деревне Осеево Лосино-Петровского округа, на дорогах в поселке городского типа Жилино-1 городского округа Люберцы и в деревне Крючково городского округа Истра.

    Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале Минтранса региона в «Максе».

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