Елисаветинский крестный ход прошел в Подмосковье

В историческом имении Ильинское-Усово прошел 15-й Елисаветинский крестный ход. В шествии приняли участие паломники, представители духовенства и гости из разных регионов России, а также Иерусалима и Германии.

Участники начали путь от храма Ильи Пророка в селе Ильинском и направились к храму Спаса Нерукотворного образа в Усове. Реку переправлялись по понтонной тропе и на плотах, после чего в храме состоялся молебен.

В этом году крестный ход посвящен трем историческим датам: 135-летию принятия православия великой княгиней Елизаветой Федоровной, 135-летию назначения великого князя Сергея Александровича генерал-губернатором Москвы и 130-летию коронации императора Николая II.

Ильинское-Усово связано с семьей Романовых. После венчания Сергей Александрович и Елизавета Федоровна приезжали сюда, а позднее занимались благоустройством имения и благотворительностью.

Для паломников организовали полевую трапезу, ярмарку, историческую выставку и показ документальных фильмов. Также в рамках мероприятия прошла благотворительная акция «Белый цветок».

Елисаветинский крестный ход проводится уже 15 лет и проходит по маршруту, связанному с императорской семьей.