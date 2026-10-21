В Доме правительства Подмосковья проходит форум «Технологичный бизнес как драйвер развития экономики», организованный в рамках съезда лидеров «Опоры России». Предприниматели, представители федеральных ведомств, институтов развития и финансового сектора обсуждают развитие отечественных технологий, робототехники, внедрение искусственного интеллекта и выход российских компаний на зарубежные рынки. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Андрея Воробьева.

Глава региона отметил, что Подмосковье заинтересовано в привлечении новых инвесторов и развитии современных производств. Для этого в области расширяют сеть индустриальных парков, где предприятия могут получить готовые помещения на льготных условиях. «Для нас важен малый и средний бизнес, мы всегда рады его приходу. Для этого строим индустриальные парки. В Подмосковье их было порядка 70, а сейчас создаем еще пять новых для всего самого технологичного, для роботов, для автоматизированных линий», — сказал он.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

На малый и средний бизнес приходится почти треть экономики Подмосковья, он обеспечивает 27% налоговых поступлений. Всего регионе работают более 481 тысячи предприятий МСП, а вместе с самозанятыми в секторе заняты свыше 2,1 миллиона человек. Индустриальные парки и робототехника В регионе работают более 300 малых технологических компаний. Одно из направлений, которому уделяют особое внимание, — робототехника. В индустриальном парке «Титан» в Ленинском округе создают профильный кластер для семи предприятий. Они будут специализироваться на промышленных роботах-манипуляторах, логистических комплексах и оборудовании для автоматической сортировки. Компании смогут арендовать площади по ставке один рубль за квадратный метр в год. Для заводов, которые внедряют роботизированные линии, предусмотрен инвестиционный налоговый вычет.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

До конца года в Подмосковье запустят еще четыре индустриальных парка — в Дмитрове, Жуковском и Раменском. Небольшим предприятиям доступен формат «Лайт индастриал»: это готовые производственные помещения с подключенными коммуникациями. Благодаря этому компаниям не нужно самостоятельно строить и обустраивать здание перед установкой оборудования. Подготовка специалистов Для развития высокотехнологичного сектора нужны специалисты, способные обслуживать сложные системы и работать с автоматизированными линиями. Поэтому в индустриальном парке «Титан» на 1 сентября следующего года запланировано открытие техноколледжа.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Обучение будут выстраивать с учетом потребностей работодателей. Практическим занятиям на действующих производственных линиях отведут 70% учебного времени. Такой подход должен помочь подготовить инженеров и наладчиков робототехнического оборудования для предприятий региона. Поддержка экспорта Областной Фонд поддержки экспорта работает совместно с Российским экспортным центром. Предпринимателям помогают находить иностранных партнеров, проходить сертификацию, участвовать в выставках и оформлять внешнеторговые контракты. Президент «Опоры России» Александр Калинин отметил, что развитию бизнеса в Подмосковье способствуют производственная инфраструктура, фонды поддержки, льготное финансирование, гранты и образовательные программы центров «Мой бизнес».

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

«Малый и средний бизнес региона чувствует поддержку со стороны региона: предпринимателям доступны не только льготные займы, но и гранты, а также успешные образовательные программы центров „Мой бизнес“. Все это дает ощутимый результат: Московская область уверенно входит в топ-5 регионов по всем ключевым социально-экономическим показателям», — сказал он. Отечественные разработки на выставке На форуме также представили разработки отечественных технологических компаний. В выставке участвуют «Русский робот», «Росатом ИнтелМаш», «Семаргл Роботикс», «ССИ Решения», «Комитас» и другие предприятия. Управляющий директор компании «Комитас» Давид Манукян обратил внимание на важность доверия к российским промышленным решениям. «Крайне важно, чтобы бизнес и профессиональное сообщество убедились: отечественная робототехника надежна, доступна, а главное, обеспечена оперативным сервисным обслуживанием здесь, в России, силами наших специалистов», — отметил он.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Экспозиция включает человекоподобных и учебных роботов, автономные тягачи, наземные комплексы и решения для автоматизации. Посетители могут не только познакомиться с оборудованием, но и проверить отдельные технологии на практике: попробовать управлять дроном на симуляторе, надеть VR-очки или изучить устройство миниатюрного умного склада.