Тренировку по тушению пожара на электроподстанции провели в Можайске

В Можайске прошло пожарно-тактическое занятие по тушению условного возгорания на электроподстанции. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.

По легенде учений, в результате перегрузки электросети на подстанции загорелся один из силовых трансформаторов с последующим выбросом и розливом горящего масла. Возникла угроза перехода огня на резервный трансформатор и риск обесточивания населенных пунктов. Энергетики обесточили трансформатор и сообщили о возгорании по единому номеру 112, после чего провели эвакуацию персонала из опасной зоны.

Прибывшие работники противопожарно-спасательной службы провели боевое развертывание, заземлили пожарное оборудование и технику, установили автоцистерну на гидрант. На месте создали оперативный штаб пожаротушения. Условное возгорание удалось ликвидировать в кратчайшие сроки, не допустив распространения огня на соседний трансформатор.

«Энергетики обесточили трансформатор и сообщили о возгорании через систему вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112, а также провели эвакуацию персонала из опасной зоны. Прибывшие работники противопожарно-спасательной службы провели боевое развертывание, соблюдая технику безопасности, заземлили пожарное оборудование и технику. Затем специалисты установили автоцистерну на гидрант. На месте был создан оперативный штаб пожаротушения. В результате слаженных и оперативных действий условное возгорание удалось ликвидировать в кратчайшие сроки, не допустив дальнейшего распространения огня на соседний трансформатор. Подстанция обеспечивает электроэнергией весь округ. Поэтому необходимо было как можно скорее устранить проблему, чтобы специалисты могли оперативно отремонтировать неисправное оборудование и восстановить подачу электричества», — отметил заместитель начальника пожарно-спасательной части Александр Ермаков.