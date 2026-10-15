Схема движения автобуса № 3 изменится в Химках 15 октября

В Химках временно изменится схема движения автобусов маршрута № 3 из-за футбольного матча на стадионе «Арена Химки». 15 октября автобусы будут следовать до станции МЦД «Химки».

Изменения связаны с игрой между командами «Родина» и «Спартак». Корректировка транспортной схемы приходится именно на день матча.

Временные изменения будут действовать с 17:45 до 22:45. В этот период автобусы маршрута № 3 «Арена Химки — улица Дружбы» не будут следовать по привычному пути — их трасса завершится на станции МЦД «Химки». Такое решение принято для обеспечения безопасности и бесперебойного транспортного обслуживания в районе стадиона во время массового мероприятия.

Информацию о корректировке маршрута подтвердили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Пассажирам рекомендуют заранее планировать поездки и учитывать, что привычный путь следования автобуса будет временно изменен.