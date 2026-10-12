Волейболистки клуба «Заречье-Одинцово» победили в первой домашней игре сезона

Спортсменки из Одинцова задали очень хороший темп на первых минутах и старались удержать его на протяжении всей встречи. После выигранного первого сета девушки допустили осечку во втором. В третьей и четвертой партиях «Заречье-Одинцово» доминировало на паркете и разгромило соперниц с одинаковым и редким счетом — 25:9. «Омичка» не смогла добраться до отметки в 10 набранных очков.

Следующий матч «Заречье» проведет в гостях у московского «Динамо» 17 октября.

Чемпионат России по волейболу среди женских команд стартует в октябре и длится до мая. Соревнования состоят из двух этапов: регулярного и плей-офф. На первом этапе команды проводят матчи дома и на выезде с каждым соперником. Восемь лучших продолжат игры на выбывание.