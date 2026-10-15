Глава округа Пушкинский проверил уборку набережной у реки Учи

В Ивантеевке вдоль новой набережной в районе улиц Рощинской и Толмачева продолжается масштабная расчистка реки Уча. Ход работ 14 октября лично оценили глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов, его заместитель Максим Прибытков и председатель окружного Совета депутатов Артем Садула.

На участке протяженностью более 700 метров специалисты приводят в порядок берега, убирают бытовые отходы и поваленные деревья, а также очищают водную поверхность от мусора и лишней растительности. Работы на данном участке находятся на финишной прямой, их завершение запланировано на ноябрь.

«По поручению губернатора мы привели в порядок сквер у набережной, организовали много интересных локаций, которые привлекают наших жителей. Сейчас у нас второй этап: расчистка реки. По итогу мы увидим достойный водный объект, который будет находиться в надлежащем состоянии», — отметил глава округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Еще один участок Учи протяженностью более 2 километров в Ивантеевке — от улицы Еловой до Центрального парка — будет расчищен к концу 2026 года. Планируется завершить и большой объем работ на других водных артериях округа. Сегодня в Пушкинском продолжается санитарная расчистка реки Скалба. Работы охватывают более 10 километров вдоль села Братовщина, деревень Кощейково и Нагорное, а также дачного поселка Зеленоградский.

В округе уже привели в порядок два пруда — в Алешино и Софрино. Расчистка водоемов проводится при поддержке губернатора Андрея Воробьева и в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».