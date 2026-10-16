Научный центр «Фармоборона» в Щелкове увеличил выработку на 80%

Научно-испытательный центр «Фармоборона» в Щелкове за полгода увеличил выработку на 80% благодаря участию в проекте «Производительность труда». За это время предприятие также сократило продолжительность испытаний лекарств на 37% и уменьшило объем запасов на 12%. Об этом сообщили в региональном Мининвесте.

Итоги пилотного этапа подвели при участии экспертов Регионального центра компетенций Московской области. Специалисты изучили весь процесс проверки лекарственных препаратов и помогли внедрить инструменты бережливого производства.

«Фармоборона» более 15 лет занимается исследованиями и испытаниями медикаментов для российских и зарубежных фармацевтических компаний и дистрибьюторов. В настоящее время центр сотрудничает более чем с 400 организациями.

Завершение пилотного этапа не станет финальной точкой: предприятие намерено продолжить оптимизацию. Успешно опробованные решения планируют применять и в других направлениях работы.

Участие в федеральном проекте предусматривает бесплатную помощь экспертов Регионального центра компетенций и обучение сотрудников. Инициатива реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Для присоединения необходимо подать заявку на платформе «Производительность.рф».

Информация о мерах поддержки бизнеса в Московской области размещена на инвестиционном портале региона.