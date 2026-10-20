Конкурс педагогического мастерства начался в Чехове

На форуме педагогов «Вместе к успеху» в Чехове открыли муниципальный конкурс. Главным событием стала победа учителя английского языка гимназии № 7 Александра Фомичева на конкурсе «Учитель года Подмосковья — 2026».

Впервые в истории педагог из Чехова стал абсолютным победителем областного конкурса. Торжественное открытие прошло в школе № 3. В нем приняли участие глава округа Михаил Собакин, руководители и педагоги образовательных учреждений, представители управления образования. Глава Чехова поздравил Фомичева, вручил ему почетную грамоту и пожелал достойно представить Московскую область на конкурсе «Учитель года России».

«Чехов лидирует в Южном Подмосковье по привлечению педагогических кадров — это результат системной работы в рамках Народной программы „Единой России“. Главная цель — создать комфортные условия для работы и профессионального роста учителей», — подчеркнул Михаил Собакин.

На встрече также отметили победителей профессиональных конкурсов 2026 года: воспитателя Любучанской школы Татьяну Кочнову, учителя русского языка и литературы гимназии № 7 Екатерину Алсаеву, педагога-психолога Наталью Князеву и учителя ОБЗР Николая Крючкова. Новому поколению конкурсантов предстоит побороться за победу в номинациях на лучших учителя, классного руководителя, воспитателя, молодого специалиста и педагога-психолога. Региональный этап «Учителя года Подмосковья — 2027» стартует в феврале на форуме педагогов Подмосковья в Чехове.