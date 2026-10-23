Подмосковный системный интегратор в 4 раза ускорил работу склада «Асконы»
Внедрение роботизированных систем от подмосковного интегратора Comitas позволило группе компаний «Аскона» увеличить скорость обработки заказов на складе в четыре раза. Об этом сообщили представители компании на выставке в рамках форума «Технологичный бизнес как драйвер развития экономики», рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Ключевым фактором успеха стала глубокая бесшовная интеграция новой техники с действующей системой управления складом (WMS) и управляющими модулями оборудования (WCS). Роботы полностью взяли на себя функцию горизонтальной транспортировки, реализовав принцип «товар к человеку».
Это позволило более чем в четыре раза нарастить производительность процесса отбора, доведя показатель до 300 и более единиц товара в час.
Помимо скорости, кардинально изменилась эффективность использования пространства. За счет пересмотра логики размещения грузов и оптимизации структуры мезонина плотность хранения увеличилась на 42%.
Специалисты также добились полной оптимизации маршрутов перемещения техники, свели к минимуму ручные операции и обеспечили стабильность всех процессов даже в периоды сезонного ажиотажа, таких как крупные распродажи или предновогодние дни.
Успех данного решения получил признание на федеральном уровне. Проект стал лауреатом престижного отраслевого конкурса Retail Tech, одержав победу в номинации «Лидер роботизации».
Это не единственный яркий проект в портфеле компании Comitas. Ранее был автоматизирован логистический комплекс компании Gloria Jeans. Подмосковный производитель спроектировал и реализовал комплексную автоматизированную систему коробочного хранения с применением самых передовых технологических решений.
Екатерина Зиновьева
заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области
Компания зарекомендовала себя как ведущий российский производитель и системный интегратор в сфере складской и производственной логистики. Организация обладает собственной программной разработкой, которая охватывает все уровни управления процессами автоматизации.
В арсенале решений компании присутствуют сложные конвейерные системы, высокотехнологичные сортировочные комплексы и роботизированные платформы, что позволяет создавать уникальные экосистемы для каждого заказчика.