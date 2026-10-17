Влахернские чтения прошли в Дмитровском округе

Влахернские чтения стали неотъемлемой частью культурной и духовной жизни Дмитровского муниципального округа. Форум ежегодно объединяет представителей церкви, научного сообщества, а также деятелей культуры и образования. Главная цель мероприятия — духовно-нравственное воспитание молодого поколения.

История форума берет начало в 2015 году. Тогда первые чтения прошли в Деденевской школе. За прошедшее десятилетие проект существенно расширил географию и охват: сегодня в нем участвуют 12 муниципалитетов Подмосковья, 60 школ, 57 детских садов, 50 учреждений культуры, 3 колледжа и 3 учреждения социальной защиты.

На церемонии открытия глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов вручил букет роз главному организатору и вдохновителю чтений Светлане Тягачевой, депутату Совета депутатов округа, почетному жителю Дмитровского округа. Михаил Шувалов отметил значимость проекта.

«Этот замечательный проект за десятилетие вырос до регионального уровня. Влахернские чтения затрагивают важный аспект воспитания детей в тех традициях, которые создавали наши предки на протяжении всей истории нашей великой страны. Важно разговаривать с детьми об этих ценностях, доносить до них их истинность, чтобы они сохраняли их, уважительно относились к ним и передавали дальше. Желаю Влахернским чтениям выхода и на федеральный уровень», — сказал Михаил Шувалов.

Иеромонах Андрей (Коробков), межъепархиальный ответственный в Московской митрополии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, благочинный Орехово-Зуевского церковного округа, передал слова приветствия от митрополита Крутицкого и Коломенского Павла. Он подчеркнул, что у Влахернских чтений большое будущее, и форум будут рекомендовать как пример для участия во всех благочиниях Московской области.

«Современный мир сталкивается с потерей духовных ценностей, размыванием традиций, ростом потребительского отношения к жизни. О важности противостояния этим вызовам говорил Святейший Патриарх Кирилл, подчеркивая, что дети — это передняя линия борьбы за будущее. На государственном уровне значимость такой работы закреплена Указом нашего Президента. И Влахернские чтения стали значимой площадкой по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей», — сказала Светлана Тягачева.

Она также представила краткий доклад о развитии чтений за 11 лет их проведения и презентовала еще один проект регионального отделения православных женщин Московской области — женский хор, который исполнил три песни. Программа Влахернских чтений продолжится на площадках школ, детских садов, учреждений культуры, техникумов и социальных учреждений. Церемония закрытия форума состоится 6 ноября в 12:00 в ЦДК «Созвездие».