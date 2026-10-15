Лекции для будущих матерей прошли в перинатальном центре в Видном

В Видновском перинатальном центре Ленинского городского округа продолжаются традиционные встречи для будущих мам. Очередное мероприятие прошло в Пригороде Лесном, где беременные женщины смогли получить ответы на важные вопросы от опытных врачей.

Такие праздники для пациенток проводятся дважды в год во всех филиалах учреждения. «Эти встречи находят отзыв в сердцах женщин. Вижу, с каким позитивом, теплом и радостью приходят будущие мамы. Общаемся и обсуждаем все важные моменты, которые беспокоят», — рассказала акушер-гинеколог Алла Цатурян.

Сотрудники медучреждения рассказали участницам о преимуществах и важности грудного вскармливания, возможностях родовспоможения, первых документах малыша, а также провели мастер-класс по пеленанию. Будущие мамы смогли задать вопросы врачам и обменяться советами друг с другом.

Традиционно среди участниц разыграли бесплатные места в палатах повышенной комфортности и услуги катамнеза. Каждая женщина получила памятный подарок от Видновского перинатального центра.

Встречи также позволяют беременным познакомиться с врачами, которые будут рядом на одном из самых важных этапов жизни, что создает атмосферу доверия и обеспечивает покой будущим мамам.