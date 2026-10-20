Почти 40 дорожных участков отремонтировали в Солнечногорске в 2026 году

Реализация программы дорожного ремонта завершилась в округе. Работы охватили 37 объектов общей протяженностью почти 21 километр: на 22 участках предусмотрено покрытие из асфальтовой крошки, на остальных — из асфальтобетона.

При формировании перечня дорог специалисты ориентировались на обращения жителей и фактическое состояние полотна. Помимо этого, при уточнении сметной документации специалисты учреждения «Дирекция единого заказчика городского округа Солнечногорск» совместно с подрядной организацией выявили экономию средств.

«Данные бюджетные средства направим на дополнительные работы. Заменим 12 остановочных павильонов, обустроим остановочные площадки и дополнительный тротуар, а вместо тросового установим более надежное металлическое ограждение», — отметил глава округа Константин Михальков.

Сейчас на территории муниципалитета обследуют 123 дороги и подготавливают технические документы для их включения в программу ремонта на 2027 год.