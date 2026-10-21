Учебно-производственное предприятие в Дмитрове отметило 75-летие

Торжественное мероприятие, приуроченное к юбилею Дмитровского УПП, а также к 101-й годовщине образования Всероссийского общества слепых состоялось 16 октября. Почетные гости поздравили коллектив с юбилеем и вручили награды лучшим сотрудникам.

Заместитель главы Дмитровского округа Николай Смбатян зачитал поздравление от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, а затем вручил работникам благодарственные письма. А генеральный директор предприятия Антон Ширшов в свою очередь передал Николаю Смбатяну памятный подарок для администрации муниципалитета — копию памятника слепым «слухачам», которые во время блокады Ленинграда помогали защищать город.

Теплые поздравления прозвучали от вице-президентов ВОС Дмитрия Котенева и Александра Коняева, председателя Московской областной организации ВОС Мвартисы Датикашвили, генерального директора костромского предприятия «Автофильтр» Сергея Полякова, а также от директоров предприятий ВОС, работающих в Московской области. Украшением праздника стала большая концертная программа, подготовленная коллективами ЦДК «Созвездие».

Дмитровское УПП было создано ВОС в 1951 году с важной социальной миссией — обеспечить производственную и социальную реабилитацию слабовидящих и незрячих людей. Здесь созданы специализированные рабочие места для инвалидов: используют тифлоприспособления и индивидуальные программы реабилитации, позволяющие сотрудникам максимально раскрыть свой профессиональный потенциал.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов отметил, что предприятие прошло большой путь, его профиль производства динамично менялся, что позволило даже в кризисные годы сохранить изначально заложенные в стратегию идею и цели.

«Желаю и дальше развиваться, продолжать свой путь. Мы гордимся, что в нашем округе есть такое социально значимое, развивающееся предприятие, как Дмитровское УПП», — сказал руководитель муниципалитета.