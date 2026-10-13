Пациента с тяжелой формой болезни легких спасли в больнице в Домодедове

В Домодедовской больнице стабилизировали состояние 62-летнего мужчины с тяжелой формой хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Пациент обратился за медицинской помощью лишь после резкого ухудшения самочувствия: у него усилилась одышка, появился кашель с трудноотделяемой мокротой. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

Мужчина курил около 50 лет, ежедневно выкуривая по пачке сигарет. При этом он не наблюдался у врачей амбулаторно и не проходил диспансеризацию. Когда дышать стало особенно тяжело, его экстренно доставили в больницу на скорой помощи.

Обследование выявило у пациента ХОБЛ тяжелой степени. Врачи назначили лечение с использованием системных и ингаляционных глюкокортикоидов, препаратов для расширения бронхов и разжижения мокроты. Уже через несколько дней одышка уменьшилась, а мужчина стал лучше переносить физические нагрузки.

На десятые сутки пациента выписали из стационара. Теперь ему предстоит наблюдаться у пульмонолога. Перед выпиской медики также объяснили мужчине, почему важно полностью отказаться от курения.

Как отметила терапевт терапевтического отделения № 1 стационара № 3 Растуновской участковой больницы Марина Булдыгина, отказ от табака помогает замедлить ухудшение функции легких даже при длительном стаже курения. Еще одной мерой защиты дыхательной системы специалист назвала своевременную вакцинацию против гриппа и пневмококковой инфекции.