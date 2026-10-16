Еще 7 тысяч заявлений на согласование перепланировки подали онлайн в Подмосковье

С начала года жители Подмосковья направили более 7,5 тысячи заявлений на согласование перепланировки и переустройства помещений. Оформить услугу можно онлайн через региональный портал госуслуг, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Электронная форма доступна в разделе «Жилье» — «Другое». Подать документы могут владельцы квартир и нежилых помещений, а также наниматели жилья по договору социального найма.

Для оформления необходимо войти на портал через ЕСИА, заполнить заявление и приложить требуемые документы. В сервисе также работает инструмент на основе искусственного интеллекта: он проверяет загруженные файлы и помогает выявлять документы, которые не соответствуют требованиям.

Результат рассмотрения обращения поступит в личный кабинет заявителя в течение восьми рабочих дней.

Перепланировка предполагает изменение границ помещений, устройство или демонтаж стен и дверных проемов. Переустройство связано с монтажом, заменой или переносом инженерных коммуникаций, в том числе систем вентиляции, отопления и водоснабжения.