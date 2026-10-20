Парки Богородского округа опубликовали программу мероприятий на неделю

Богородские парки подготовили развлекательные и спортивные программы на неделю. Мероприятия пройдут в Центральном парке, Волхонке, Глуховском, «Липовой аллее» и «Роще».

Со вторника по пятницу, с 20 по 23 октября, в парке Волхонка пройдут спортивные занятия. Начало в 11:00 на площадке около детского городка при хорошей погоде или в павильоне «Лесная лаборатория» при неблагоприятных условиях.

Во вторник и четверг Центральный парк ждет всех желающих на занятия спортивно-бальными танцами вместе с любительским объединением «Танцы Голд». Начало в 16:00 на сцене или в павильоне.

В субботу в камерном зале Центрального парка в 10:00 пройдут тренировки по нейрофитнесу. В этот же день парки «Роща», «Липовая аллея», Центральный и Глуховский приглашают юных гостей на игровые и творческие программы. В воскресенье детские программы пройдут в парках Центральном, Глуховском, «Роще» и Волхонке. Начало в 12:00.