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    Свыше 200 объектов выставили на торги в Подмосковье за неделю

    Участок на торгах в Подмосковье (Волоколамск)
    Фото: Участок на торгах в Подмосковье (Волоколамск)/Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ

    Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги 204 объекта. Об этом сообщило ведомство.

    Из них 103 земельных участка сдают в аренду, 94 участка — на продажу, три здания с земельным участком продают, одно нежилое помещение продают, два нежилых помещения сдают в аренду и еще один земельный участок предназначен для сельскохозяйственной деятельности.

    Участки для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства подходят для возведения частного дома. В городском округе Волоколамск сдают в аренду участок под ИЖС площадью почти 7 соток в городе Волоколамск. Начальная цена — 40 197,38 рубля в год. В городском округе Истра продают участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью почти 8 соток в деревне Надеждино. Стартовая цена — 1 188 934,56 рубля.

    Для бизнеса тоже есть большой выбор предложений. Например, в городском округе Волоколамск сдают в аренду участок под коммерческую деятельность площадью 46,5 сотки.

    Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области. Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Для участия обязательно потребуется получить усиленную квалифицированную электронную подпись в любом из аккредитованных удостоверяющих центров.

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