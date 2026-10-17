Подстанцию электросети обновили в Химках

Специалисты «Мособлэнерго» в рамках программы капитального ремонта заменили силовое оборудование в трансформаторной подстанции в Химках. От данной электроустановки запитаны два многоквартирных дома, детский сад и центральный тепловой пункт.

От подстанции получают электроэнергию два многоквартирных дома, где проживает около 400 человек, корпус № 1 детского сада «Петушок», центральный тепловой пункт, а также 20 частных домовладений на улице Чапаева в микрорайоне Сходня.

В ходе работ специалисты заменили два силовых трансформатора мощностью по 630 киловольт-ампер на новые аналогичной мощности. Ранее изношенное оборудование создавало риск внезапного отключения электроэнергии, особенно в часы пиковых нагрузок или во время непогоды.

«Капитальный ремонт трансформаторной подстанции № 372 в микрорайоне Сходня города Химки — это пример плановой модернизации ключевого узла распределительной сети. Установка нового оборудования с аналогичными номинальными характеристиками, но с современными показателями надежности позволила снизить эти риски. Все работы проведены в рамках программы капитального ремонта с выполнением пусконаладочных испытаний», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Благодаря проведенным работам почти 500 жителей в Химках могут не переживать, что электричество пропадет в самый неподходящий момент.