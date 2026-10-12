360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Директора школ Подмосковья прошли обучение в «Сколково»

    Фото: Министерство образования МО

    Более 45 директоров школ Московской области — участников проекта «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья» — приняли участие в рабочей встрече в Инновационном кластере «Сколково». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

    Руководители посетили школу в «Сколково», где ознакомились с особенностями организации образовательного процесса. На площадке Технопарка «Сколково» им представили современные инструменты искусственного интеллекта для управления школой.

    Специалисты также рассказали о передовых управленческих решениях, которые могут быть применены в практике образовательных организаций.

    В пресс-службе ведомства отметили, что мероприятие направлено на развитие управленческих компетенций руководителей школ и освоение цифровых инструментов, способствующих повышению эффективности работы образовательных организаций.

    Подозреваемого в краже драгоценностей задержали в Одинцове

    Сквер на улице Победы в Электростали открыли после благоустройства

    Чемпион мира провел открытую тренировку по боксу в Павловском Посаде

    Благоустройство мемориала «Рубеж обороны» завершили в Протвине

    Компания в Сергиевом Посаде нарастила выручку благодаря нацпроекту

    Деньги

    Спортсмен из Клина завоевал золото и серебро чемпионата России по карате

    Свыше 130 тысяч образцов сельхозживотных собрали в криобанке в Подольске

    Встреча с представителями бизнеса прошла в Богородском округе

    В Подмосковье утром 29 сентября дороги загружены на 5 баллов

    Дорожная ситуация в Москве

    Педагог из Богородского округа примет участие в областном проекте

    Арбитражный суд Подмосковья пресек нелегальную торговлю алкоголем в Клину

    Верховный суд РФ в Москве

    Онлайн-практикум для студентов проведет химпредприятие в Воскресенске