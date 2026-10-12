Директора школ Подмосковья прошли обучение в «Сколково»

Более 45 директоров школ Московской области — участников проекта «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья» — приняли участие в рабочей встрече в Инновационном кластере «Сколково». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Руководители посетили школу в «Сколково», где ознакомились с особенностями организации образовательного процесса. На площадке Технопарка «Сколково» им представили современные инструменты искусственного интеллекта для управления школой.

Специалисты также рассказали о передовых управленческих решениях, которые могут быть применены в практике образовательных организаций.

В пресс-службе ведомства отметили, что мероприятие направлено на развитие управленческих компетенций руководителей школ и освоение цифровых инструментов, способствующих повышению эффективности работы образовательных организаций.