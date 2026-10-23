В Белоозерском начали капремонт детсада лицея № 23

В Белоозерском городского округа Воскресенск начали капитальный ремонт дошкольного отделения лицея № 23. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Работы идут на улице 60 лет Октября, дом 23. Сейчас подрядчик ведет демонтаж внутренних конструкций. Ремонт проводят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

Здание детского сада построили в 1978 году, его площадь — 2647,9 квадратных метра. Строители обновят кровлю, водосточную систему и инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы проведут во всех групповых помещениях и пищеблоке.

Новый облик получит и фасад здания, а прилегающую территорию ждут работы по благоустройству. Открыть обновленное здание детского сада планируется в 2027 году.