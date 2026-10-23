360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В Белоозерском начали капремонт детсада лицея № 23

    Фото: Минстрой МО

    В Белоозерском городского округа Воскресенск начали капитальный ремонт дошкольного отделения лицея № 23. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

    Работы идут на улице 60 лет Октября, дом 23. Сейчас подрядчик ведет демонтаж внутренних конструкций. Ремонт проводят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

    Здание детского сада построили в 1978 году, его площадь — 2647,9 квадратных метра. Строители обновят кровлю, водосточную систему и инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы проведут во всех групповых помещениях и пищеблоке.

    Новый облик получит и фасад здания, а прилегающую территорию ждут работы по благоустройству. Открыть обновленное здание детского сада планируется в 2027 году.

    ВЗУ модернизировали в поселке Горки-2 в Одинцовском округе

    Внеплановую уборку провели в лесу Боброво в Ленинском округе

    Новые инструменты поступили в детскую музыкальную школу Люберец

    Ногинский регоператор закупил еще около 10 бункеров для крупногабаритных отходов

    Минниханову представили проект «Энергия под ключ» на РЭН-2026

    Глава Дмитровского округа вручил награды работникам сельхозпредприятия

    Корпус художественной школы имени Абакумова в Коломне открыли после ремонта

    Глава Чехова проведет встречу с жителями микрорайона Венюково

    Студенты Губернского колледжа провели соревнования по автомногоборью в Серпухове

    Подмосковный боксер Курочкин победил на первенстве Европы в Черногории

    В музее «Новый Иерусалим» 17 октября выступит ансамбль баянистов «Русский тембр»

    Движение по путепроводу открыли в деревне Лукино в Серпухове