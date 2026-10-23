Метро в Балашихе, Мытищах и Химках. Какие станции построят к 2035 году в Подмосковье
Метрополитен Подмосковья к 2035 году расширится в несколько раз. Подземная сеть протянется в разных направлениях, от Красногорска до Балашихи. Какие станции откроются первыми и когда ждать остальных — в материале 360.ru.
Программа строительства метро Москвы и Подмосковья до 2035 года
Пока станций всего две, они являются частью Московского метрополитена. «Мякинино» в Красногорске находится на «синей» Арбатско-Покровской линии. Это первая в Подмосковье станция метро. «Котельники» расположены в одноименном городе на южном конце «фиолетовой» Таганско-Краснопресненской линии.
В сентябре 2026 года власти презентовали перспективную комплексную программу развития метро Московского региона, рассчитанную на 2030–2035 годы. В ней предусмотрены семь направлений и до 12 новых станций на территории Подмосковья. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев говорил во время «Прямого разговора».
Строительство новых станций метро в Подмосковье улучшит транспортную доступность для 3,7 миллиона человек, в зоне обслуживания подземки после реализации программы будет проживать около трети населения региона. Планируемая загрузка составит около 600 тысяч пассажиров в сутки.
Новые линии свяжут столицу с Красногорском, Химками, Мытищами, Балашихой, Ленинским и Одинцовским округами. Работа над программой ведется совместно Москвой и Подмосковьем.
«Графитовая» линия протянется вглубь Красногорска
Недавно запущенная Рублево-Архангельская линия прирастет двумя станциями, они получат названия «Красногорск» и «Изумрудные холмы». Дополнительный шестикилометровый участок протянется от еще не открывшейся «Новорижской».
Интересно
Рублево-Архангельская линия обозначена на карте графитовым цветом. Москвичи выбрали его, участвуя в проекте «Активный гражданин».
Разработка проекта уже ведется, участок в сторону «Новорижской» находится в стадии строительства. В будущем Рублево-Архангельская линия сможет перевозить более 250 тысяч пассажиров ежедневно, улучшив транспортную доступность для более чем 610 тысяч человек.
Уехать в Химки со станции «Планерная»
Таганско-Краснопресненская линия протянется от «Планерной». На пятикилометровом участке появятся станции «Куркино» и «Химки». Перемещения между столицей и областью станут комфортней для 454 тысяч человек.
Началась градостроительная подготовка. Разрабатывается проект планировки для продления «фиолетовой» ветки.
«Химки» построят в районе Куркинского шоссе, окончательные параметры участка еще предстоит закрепить документацией. «Куркино» замкнет перспективную линию, став ее конечной станцией.
Калужско-Рижская линия дойдет до Мытищ
«Оранжевая» ветка протянется от «Медведково» в сторону Мытищ примерно на 3,5 километра. Предполагаемый пассажиропоток нового участка составит 50 тысяч человек ежедневно.
На Калужско-Рижской линии откроется станция метро «Мытищи». Ее точное местоположение пока не определено, выбор площадки для строительства проходит на этапе разработки проекта планировки территории.
Открытие новой станции в крупном городе-спутнике Московской области улучшит транспортную доступность для 540 тысяч человек.
Метро в Балашихе
На 8,3 километра продлится Арбатско-Покровская линия. Именно на ней расположена одна из двух действующих подмосковных станций «Мякинино».
Новый участок построят на другом конце, от «Гольяново». Следующей станет станция «Восточный» на территории Москвы, затем — «Балашиха» вдоль Щелковского шоссе в Подмосковье, которая замкнет «синюю» ветку.
Новый участок охватит на 670 тысяч человек восточных районов Москвы и Балашихи. Проектирование ведется одновременно со строительством станции «Гольяново».
В Ленинском округе — две линии метро
Самая масштабная стройка планируется в Ленинском округе. Жители Ленинского округа получат пять станций на двух ветках.
Интересно
Продление «салатовой» и «рубиновой» линий метро улучшит транспортную доступность для более чем 690 тысяч человек.
Люблинско-Дмитровская линия прирастет на шесть километров от станции «Зябликово» в сторону Мисайлова. Здесь предусмотрены две станции. Точное месторасположение определится при разработке проекта планировки территории, но предварительно в планах открыть «Развилку» около одноименного поселка и «Володарское шоссе» на территории совхоза имени Ленина вблизи Мисайлова.
Строящаяся радиальная Бирюлевская линия пересечет Московскую область в направлении Новой Москвы. Она свяжет столицу с Ленинским округом.
На подмосковном участке предварительно появятся три станции: «Клубничные поля», «Лопатино» и «Дрожжино». Первую построят в районе поселка Измайлово.
Филевская линия войдет в Одинцово
Дальше всех в реализации продвинулся проект продления Филевской линии в сторону инновационного центра «Сколково». Проект планировки территории уже утвержден.
Новый участок протянется на 12 километров через Москву и Одинцовский округ Подмосковья. «Голубая» ветка получит пять дополнительных станций: «Верейская», «Сколковское шоссе», «Марфино», «Сколково» и «Медицинский центр».
Местом расположения станций выбраны новые жилые, деловые и научные районы. «Сколково» станет важным транспортным узлом за счет связи со станцией МЦД-1. «Медицинский центр» позволит москвичам на метро добираться до международного медицинского кластера.