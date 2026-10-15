Бесплатный беговой центр возведут в Одинцове

На центральной площади Одинцова продолжается строительство бесплатного бегового павильона. Объект возводится в рамках пилотного проекта Всероссийской федерации легкой атлетики, который охватывает еще 21 город России.

Беговой центр разместился вблизи центрального стадиона и волейбольного комплекса. Готовность составляет 85 процентов. В самом павильоне выполняют чистовую отделку и монтируют инженерные сети. На прилегающей территории готовят основание для беговых дорожек, детской площадки и воркаута.

В павильоне оборудованы комфортные раздевалки с душевыми, камеры хранения, тренерская, зона отдыха, кафе и универсальный зал для занятий и лекций.

Отвечать за эксплуатацию будет команда специалистов Всероссийской федерации легкой атлетики. Центр интегрируют в единую цифровую среду ВФЛА. Посетители смогут посмотреть расписание занятий по бегу, записаться на индивидуальные тренировки, забронировать шкафчик или ознакомиться с последними новостями федерации.

В беговом центре можно будет проводить любительские старты, тренировки, мастер-классы, занятия для детей, семейные и городские спортивные мероприятия. Зимой центр будет доступен для тренировок на открытом воздухе. Также новый объект поможет людям системно готовиться к большим забегам и марафонам в комфортных условиях рядом с домом.