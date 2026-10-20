Бирюлевская линия метро свяжет столицу с Ленинским округом Подмосковья

Бирюлевская линия московского метро получит 12 дополнительных станций и соединит юг Москвы с Ленинским округом, Щербинкой, Коммунаркой и Филимонковским районом. После завершения строительства ее протяженность превысит 62 километра, сообщили в пресс-службе Градостроительного комплекса столицы.

Первая очередь длиной более 22 километров с десятью станциями от «ЗИЛа» до «Бирюлева» улучшит транспортную доступность для более чем миллиона жителей и работников восьми районов.

Новые станции обеспечат пересадки на другие линии метро и помогут разгрузить «Царицыно» и «Кленовый бульвар» более чем на 30%, а «Технопарк» — примерно на 15%. Развитие сети также должно стимулировать появление рабочих мест, социальных объектов и торгово-досуговой инфраструктуры.

Продолжение Бирюлевской линии за станцию «Бирюлево» планируют построить к 2035 году. На участке длиной 15 километров предусмотрены пять станций: «Клубничные поля», «Лопатино», «Дрожжино», «Улица Маршала Савицкого» и «Щербинка», где пассажиры смогут пересесть на второй диаметр (D2).

Дальнейший маршрут от Щербинки в направлении аэропорта Внуково на территории Новой Москвы формально относится к Бирюлевской линии, однако его предполагается выделить в отдельную Рокадную линию. Где в итоге расположится конечная станция Бирюлевской ветки, пока не решено.

В перспективе расширение метро улучшит транспортную доступность для 5,7 миллиона человек. Для многих пассажиров ежедневные поездки сократятся на 30–60 минут.

В общей сложности в рамках программы развития Московского метрополитена в период 2030 по 2035 год на территории Подмосковья откроют 12 новых станций.