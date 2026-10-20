360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Люблинско-Дмитровскую линию метро продлят в Подмосковье после 2030 года

    Люблинско-Дмитровскую линию столичного метрополитена продлят на шесть километров. Новый отрезок расположат от станции «Зябликово» до поселка Мисайлово, сообщили в пресс-службе Градостроительного комплекса Москвы.

    На участке предусмотрены две станции: «Развилка» в одноименном поселке и «Володарское шоссе» возле Мисайлова, на территории совхоза имени Ленина.

    «Точное расположение станций определят на этапе подготовки проекта планировки линейного объекта», — пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

    В общей сложности после 2030 года в Подмосковье планируют открыть 12 станций метро на семи направлениях.

    Читайте также

    Арбатско-Покровскую линию метро продлят в Балашиху к 2035 году

    Новые вагоны метро серии «Москва-2026» производят на заводе «Метровагонмаш» в Мытищах

    Две новые станции метро откроют в Красногорске до 2035 года

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин на заводе «Метровагонмаш» в Мытищах

    Калужско-Рижскую линию московского метро продлят до Мытищ к 2035 году

    Арбатско-Покровскую линию метро продлят в Балашиху к 2035 году

    Новые вагоны метро серии «Москва-2026» производят на заводе «Метровагонмаш» в Мытищах

    Две новые станции метро откроют в Красногорске до 2035 года

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин на заводе «Метровагонмаш» в Мытищах

    Калужско-Рижскую линию московского метро продлят до Мытищ к 2035 году