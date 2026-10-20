Люблинско-Дмитровскую линию метро продлят в Подмосковье после 2030 года
Люблинско-Дмитровскую линию столичного метрополитена продлят на шесть километров. Новый отрезок расположат от станции «Зябликово» до поселка Мисайлово, сообщили в пресс-службе Градостроительного комплекса Москвы.
На участке предусмотрены две станции: «Развилка» в одноименном поселке и «Володарское шоссе» возле Мисайлова, на территории совхоза имени Ленина.
«Точное расположение станций определят на этапе подготовки проекта планировки линейного объекта», — пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
В общей сложности после 2030 года в Подмосковье планируют открыть 12 станций метро на семи направлениях.
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