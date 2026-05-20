Дизайн и строительство станции метро «Новорижская»: детали интерьера и ход работ

На строительной площадке станции метро «Новорижская» в Красногорске идет активная работа. Станция будет оформлена в уникальном стиле: потолок и колонны планируется выполнить в виде восходящего пламени. Подвесной потолок будет волнообразным и состоять из 3D-элементов.

Интерьер станции выполнят в белых и коричневых тонах. Вертикальные ламели на колоннах и потолке будут напоминать языки пламени.

Главный специалист «Мосинжпроекта» Михаил Потапов рассказал, что станция залегает на глубине тридцати метров — это как 11 этажей вниз, при этом она считается мелкого заложения. Два щита — «Александра» и «София» — движутся со средней скоростью 6–7 метров в сутки. К концу лета они пройдут 2,5 километра от станции «Рублево-Архангельской» до «Новорижской». Проходку завершат в демонтажной камере внутри станционного котлована.

По словам Потапова, строителям мешают карстовые пустоты и подземные воды. Для защиты тоннеля метростроители используют высокоточную железобетонную обделку с внутренней металлической оболочкой.

Станция расположилась с южной стороны Новорижского шоссе, рядом с гипермаркетом «Глобус». Готовность станции — 29%. Строители уже вынесли инженерные коммуникации и опоры ЛЭП мощностью 110 кВт, теперь тянут кабели для постоянного тока.

У станции будет два вестибюля — с выходами к Ильинскому и Новорижскому шоссе. Для маломобильных пассажиров сделают шесть лифтов.

Открытие всей линии улучшит транспортную доступность почти для миллиона жителей семи центральных, западных и северо-западных районов Москвы. Больше 100 тысяч жителей Московской области смогут быстрее добираться до «Москвы-Сити». Новая ветка также свяжет район Сбер-Сити с деловым кварталом столицы.