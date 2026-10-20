Протяженность нового участка метро в Химках превысит 5 километров

Таганско-Краснопресненскую линию метрополитена продлят в Химки и столичный район Куркино. О планах рассказал заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов, его слова передала пресс-служба Градостроительного комплекса столицы.

Новый участок протяженностью более пяти километров в северо-западном направлении превысит пять километров и будет включать две станции — «Химки» возле Куркинского шоссе и конечную «Куркино».

«Быстро и комфортно добираться в столицу и возвращаться обратно смогут жители Куркина, расположенного рядом района Путилково Красногорского округа и Химок. Продление метро в Московскую область стало возможным благодаря системной работе по развитию транспортного каркаса столицы: с 2011 в городе построили и реконструировали уже 130 станций», — отметил Владимир Ефимов.

С появлением «Химок» Таганско-Краснопресненская линия станет второй, выходящей в область после «Котельников».

Новый участок улучшит транспортную доступность для примерно 454 тысяч жителей Химок, Куркина и Путилкова. Также ожидается снижение нагрузки на станции «Планерная», «Беломорская» и «Ховрино», а также на Ленинградское шоссе.

Продление входит в программу развития метро до 2035 года: из примерно 35 новых станций 12 планируют разместить в Московской области.