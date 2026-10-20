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    Осеннюю инсталляцию установили у парка в Мытищах

    Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

    Сотрудники Мытищинского лесопаркового хозяйства обновили оформление у входа в парк Мира. Ландшафтные дизайнеры создали композицию, в которой гармонично сочетаются природные оттенки, разнообразные фактуры и декоративные материалы.

    В основу инсталляции легло горизонтальное озеленение, дополненное сезонным декором. Композицию украсили тыквы разных размеров и оттенков, фонарики и тюки сена. Рядом разместили ветки физалиса и эвкалипта, злаки и растения с выразительными цветами и фактурами — астры, ирисы, перечную мяту, бересклет, боярышник, армерию и иву. В вечернее время уютную атмосферу создает подсветка в виде крупных светящихся шаров.

    Начальник отдела ландшафтного дизайна лесопаркового хозяйства Екатерина Можарова отметила, что теплые и серебристые оттенки придают композиции объем и естественность, а разнообразие форм и высоты растений позволяет ей выглядеть по-новому с разных точек обзора.

    Осеннее оформление планируют сохранять, пока погодные условия позволяют поддерживать его привлекательный вид.

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