Осеннюю инсталляцию установили у парка в Мытищах

Сотрудники Мытищинского лесопаркового хозяйства обновили оформление у входа в парк Мира. Ландшафтные дизайнеры создали композицию, в которой гармонично сочетаются природные оттенки, разнообразные фактуры и декоративные материалы.

В основу инсталляции легло горизонтальное озеленение, дополненное сезонным декором. Композицию украсили тыквы разных размеров и оттенков, фонарики и тюки сена. Рядом разместили ветки физалиса и эвкалипта, злаки и растения с выразительными цветами и фактурами — астры, ирисы, перечную мяту, бересклет, боярышник, армерию и иву. В вечернее время уютную атмосферу создает подсветка в виде крупных светящихся шаров.

Начальник отдела ландшафтного дизайна лесопаркового хозяйства Екатерина Можарова отметила, что теплые и серебристые оттенки придают композиции объем и естественность, а разнообразие форм и высоты растений позволяет ей выглядеть по-новому с разных точек обзора.

Осеннее оформление планируют сохранять, пока погодные условия позволяют поддерживать его привлекательный вид.