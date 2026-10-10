Реконструкцию водозаборного узла проведут в поселке Здравница в Мытищах

Пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Мытищи

В городском округе Мытищи в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» реализуются мероприятия по реконструкции водозаборного узла и сетей водоснабжения и водоотведения в поселке Здравница. Завершены работы по ремонту двух резервуаров чистой воды, проложены новые внутриплощадочные сети.

Над существующими скважинами смонтированы новые павильоны с современным технологическим оборудованием. В здании насосной станции установлен индивидуальный тепловой пункт, продолжается внутренняя отделка и завершается монтаж основного технологического оборудования, включающего станцию обезжелезивания. Это позволит улучшить качество воды в поселке.

Проложено более 5000 метров сетей водоснабжения и водоотведения. Выполнены работы по устройству вводов холодного водоснабжения в 6 многоквартирных домов и 1 детский сад. Работы продолжаются.

После подключения новые сети обеспечат бесперебойное водоснабжение в многоквартирных домах, детском саду и медучреждении, расположенных в поселке.