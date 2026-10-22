В Подмосковье планируют расширить сеть метро на нескольких направлениях, а основные проекты рассчитаны на период до 2035 года. О планах строительства новых станций в Красногорске, Мытищах, Балашихе, Химках и Ленинском округе губернатор Андрей Воробьев рассказал во время «Прямого разговора» на 360.ru.

Одним из ближайших этапов станет развитие Рублево-Архангельской линии. В 2027 году планируется открыть станцию «Липовая Роща» на территории Подмосковья. В перспективе линию собираются продлить в сторону «Изумрудных холмов» в Красногорске.

В Мытищах новую станцию оранжевой ветки хотят разместить рядом с микрорайоном Ярославский. Она поможет снизить нагрузку на Осташковское и Волковское шоссе. В Балашихе предусмотрены станции «Восточная» и «Балашиха» на синей ветке.

В Химках планируется развитие Таганско-Краснопресненской линии со станциями «Химки» и «Куркино». Для Ленинского округа рассматривают продление Люблинско-Дмитровской линии со станциями «Развилка» и «Володарское шоссе», а также Бирюлевской линии до станций «Клубничные Поля», «Лопатино» и «Дрожжино».

Еще один проект предусматривает продление Филевской линии в сторону Сколкова. Длина этого участка оценивается примерно в 12 километров.

«Жителей будем обязательно информировать, потому что долго и в Балашихе, и в Мытищах говорили о метро, а сейчас есть беспокойство, не будет ли каких-либо срывов. Но мы очень надеемся, что экономика и те решения, которые приняты, будут реализованы. До сих пор у нас получалось», — отметил Воробьев.

По словам губернатора, реализацию проектов будут вести поэтапно, определяя приоритеты.