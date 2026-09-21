Длина нового участка московского метро до Балашихи превысит 8 километров

Арбатско-Покровскую линию московского метрополитена продлят в Балашиху, создав новый участок длиной более восьми километров. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Арбатско-Покровскую линию продлят до Балашихи от строящейся сейчас станции «Гольяново».

«Протяженность нового участка составит 8,3 километра. На нем построят две станции — „Восточный“ и „Балашиха“, которая станет конечной. В будущем это улучшит транспортное обслуживание территории столичного района Восточный и подмосковной Балашихи с прогнозируемым населением более 670 тысяч человек. В соответствии с объявленными ранее мэром столицы Сергеем Собяниным планами развития метро до 2035 года в Москве и Московской области планируется построить около 35 новых станций», — передала слова Владимира Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.

В настоящее время в Подмосковье на этой линии работает только станция «Мякинино» в Красногорске. Проектирование начнется параллельно со строительством «Гольяново». Новая ветка существенно разгрузит транспортный узел «Щелковская», автовокзал и прилегающие шоссе.

На территории Московской области запланировали открытие еще 10 станций метро.

Благодаря продлению подземки 3,7 миллиона жителей области смогут экономить в пути 30–60 минут.

Работы проведут рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».