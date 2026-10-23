Подмосковная компания победила на чемпионате TechSkills

Команда «Росатом Интелмаш» (входит в АО «Росатом Сервис», электроэнергетический дивизион Росатома) заняла первое место в компетенции «Цифровое производство» на чемпионате профессионального мастерства TechSkills. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Соревнования прошли в рамках 23-й Международной выставки испытательного и контрольно-измерительного оборудования Testing & Control. Участники решали задачи по созданию цифровых двойников, программированию промышленных роботов и повышению эффективности производственных процессов.

Соревнования были ориентированы на инженеров и технических специалистов в сфере производственных процессов, специалистов по автоматизации и роботизации, а также экспертов в области бережливого производства.

В рамках первого этапа конкурсного задания участники спроектировали цифровой двойник роботизированного производства, предварительно выбрав оборудование и определив его рациональное размещение с учетом логистики производственных потоков. Второй этап включал разработку роботизированной ячейки, программирование движений робота и виртуальную пусконаладку с последующей проверкой программы на реальном оборудовании.

Отдельные задания были посвящены поиску узких мест методами бережливого производства и трехмерному контролю геометрии изделий. Работа выполнялась с использованием отечественной программной платформы «Рациональное производство».

«При создании робототехнического комплекса важно связать технологию, оборудование и организацию производственного процесса. Цифровой двойник помогает проверить, как эти элементы будут работать вместе, еще на этапе проектирования. На чемпионате участники прошли путь от модели до запуска на реальном стенде. Это практический опыт, востребованный в проектах промышленной роботизации», — отметил эксперт-компатриот чемпионата, ведущий эксперт ООО «Росатом Интелмаш» Максим Шубин.

Производственные площадки компании расположены в Дубне и Ленинском округе Подмосковья. Участие в TechSkills предоставило специалистам возможность отработать взаимодействие при решении комплексной инженерной задачи, обменяться опытом с коллегами и усовершенствовать востребованные навыки применения цифровых технологий в проектах роботизации.