Поликлинику для взрослых на Парковой улице в Щелкове капитально отремонтировали. Как сообщили в РИАМО, учреждение уже открыли.

Обновлённая поликлиника рассчитана на 600 визитов в день и обслуживает около 35 тысяч жителей. Здесь создали условия для маломобильных пациентов, открыли операционную для небольших вмешательств, кабинеты телемедицины и оформления льготных электронных рецептов.

В учреждении работают процедурный и прививочный кабинеты, аптечный пункт, отделения неотложной помощи и функциональной диагностики. Приём ведут терапевты и профильные специалисты, включая кардиолога, эндокринолога, хирурга и гинеколога.

Для обследований установили маммограф и флюорограф, поэтому пройти эти исследования теперь можно на месте.