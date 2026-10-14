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    Поликлинику для взрослых на Парковой улице в Щелкове капитально отремонтировали

    Фото: Симакова В. А.

    Поликлинику для взрослых на Парковой улице в Щелкове капитально отремонтировали. Как сообщили в РИАМО, учреждение уже открыли.

    Обновлённая поликлиника рассчитана на 600 визитов в день и обслуживает около 35 тысяч жителей. Здесь создали условия для маломобильных пациентов, открыли операционную для небольших вмешательств, кабинеты телемедицины и оформления льготных электронных рецептов.

    В учреждении работают процедурный и прививочный кабинеты, аптечный пункт, отделения неотложной помощи и функциональной диагностики. Приём ведут терапевты и профильные специалисты, включая кардиолога, эндокринолога, хирурга и гинеколога.

    Для обследований установили маммограф и флюорограф, поэтому пройти эти исследования теперь можно на месте.

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